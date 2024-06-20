Russel Crowe, Aragorn rolünü neden kabul etmediğini anlattı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:57

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:57

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki Aragorn rolünü oynamak için yönetmen Peter Jackson'la buluştuğunu ancak bu konuşmanın oyuncunun filmlerde oynama isteğini sona erdirdiğini belirtti.

British GQ'ya konuşan Crowe, ??"Yüzüklerin Efendisi" konusunda herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda "Aslında yok" dedi.

'BU KARARI YÖNETMEN DEĞİL STÜDYO VERDİ'

Crowe sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kararı yönetmenin değil stüdyonun verdiğini hissettim. Peter Jackson'la telefonda konuştum ve yönetmenlerin sizi gerçekten bir projeye çekmeye çalışıyorlarsa size söylediği türden şeyler söylemiyordu. Aklında zaten rolü vermek istediği başka birinin olduğu hissine kapıldım. Benim öne çıkıp evet demem aslında onun önünde engel olacaktı. Aynı yerden geliyoruz. Yani bu konuşmada diğer insanların duyamayacağı bir nüans var - ikimiz de Yeni Zelandalıyız - kendi tarzında, olumsuz bir şey söylemedi, başka bir planı vardı. O yüzden bunu burada bıraktım."

Jackson ikonik rol için Viggo Mortensen'i seçti. Yönetmen şimdi, Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in yöneteceği ve Gollum rolüne geri döneceği yeni bir "Yüzüklerin Efendisi" filminin yapımcısı olarak Orta Dünya'ya geri dönüyor.