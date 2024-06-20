Russel Crowe, Aragorn rolünü neden kabul etmediğini anlattı

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki Aragorn rolünü neden reddettiğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:57
Russel Crowe, Aragorn rolünü neden kabul etmediğini anlattı
Abone Ol google-news

 Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki Aragorn rolünü oynamak için yönetmen Peter Jackson'la buluştuğunu ancak bu konuşmanın oyuncunun filmlerde oynama isteğini sona erdirdiğini belirtti. 

British GQ'ya konuşan Crowe, ??"Yüzüklerin Efendisi" konusunda herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda "Aslında yok" dedi.

'BU KARARI YÖNETMEN DEĞİL STÜDYO VERDİ'

Crowe sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kararı yönetmenin değil stüdyonun verdiğini hissettim. Peter Jackson'la telefonda konuştum ve yönetmenlerin sizi gerçekten bir projeye çekmeye çalışıyorlarsa size söylediği türden şeyler söylemiyordu. Aklında zaten rolü vermek istediği başka birinin olduğu hissine kapıldım. Benim öne çıkıp evet demem aslında onun önünde engel olacaktı. Aynı yerden geliyoruz. Yani bu konuşmada diğer insanların duyamayacağı bir nüans var - ikimiz de Yeni Zelandalıyız - kendi tarzında, olumsuz bir şey söylemedi, başka bir planı vardı. O yüzden bunu burada bıraktım."

Jackson ikonik rol için Viggo Mortensen'i seçti. Yönetmen şimdi, Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in yöneteceği ve Gollum rolüne geri döneceği yeni bir "Yüzüklerin Efendisi" filminin yapımcısı olarak Orta Dünya'ya geri dönüyor.


Russell Crowe haberleri yüzüklerin efendisi haberleri

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Russell Crowe 'soyunu' açıkladı

Ünlü oyuncu Russell Crowe 'soyunu' açıkladı
Russell Crowe, Gladyatör 2 hakkında konuştu: 'Biraz Kıskançlık Var'

Russell Crowe, Gladyatör 2 hakkında konuştu: 'Biraz Kıskançlık Var'
Russell Crowe kimdir, kaç yaşında? Russell Crowe'un kaç tane Oscar Ödülü var? Russell Crowe filmleri ve kişisel yaşamı...

Russell Crowe kimdir, kaç yaşında? Russell Crowe'un kaç tane Oscar Ödülü var? Russell Crowe filmleri ve kişisel yaşamı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler