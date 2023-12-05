'Rüzgar' krizinin ardından... Melike Şahin o projeden çıkarıldı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iki gün önce düzenlediği öğretmenlere özel konserde rüzgar krizi yaşandı. Sahne alacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı.

Şahin'e tepkiler yükselirken, İBB Kültür'den yapılan açıklamada da ünlü şarkıcı ve ekibi sorumlu tutuldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tepki çeken Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Atatürk’e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden Melike Şahin'in çıkarıldığı öğrenildi.

"ATATÜRK’ÜN ALBÜMÜNDE YERİ YOK"

Yapımcı Murat Yıldırım gerekçeyi “Öğretmenlere saygısı olmayan birinin, Başöğretmen Atatürk’ün albümünde yeri yok” diyerek açıkladı.

"ÖĞRETMENLERE SAYGISIZLIK"

Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, “Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata’nın sevdiği şarkılar ‘Vasiyet’ albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin’e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık. Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e de yapılmış demektir” dedi.