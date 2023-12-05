Konser krizine ilişkin Melike Şahin'den yeni açıklama: 'Hedef tahtasına konuldum'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:34

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iki gün önce düzenlediği öğretmenlere özel konserde rüzgar krizi yaşandı. Sahne alacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı.

Şahin'e tepkiler yükselirken, İBB Kültür'den yapılan açıklamada da ünlü şarkıcı ve ekibi sorumlu tutuldu.

MELİKE ŞAHİN: YAŞANAN REZALETLE İLGİLİ BEN DE BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTİYORUM

Konuyla ilgili Melike Şahin'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, yaşananların kendisiyle bir alakasının olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle, onun hatası bunun hatası, evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim."

"RÜZGAR ESTİ SAHNEYE ÇIKMADI GİBİ BİR ŞEY YOK"

"Ama size yansıtıldığı gibi rüzgar esti sahneye çıkmadı gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların hepsinin sallandığı, can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyiciler de bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi."

"RESMEN HEDEF TAHTASINA OTURTULDUM"

"Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum."

"ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

"Yani sizin anladığınız gibi şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle, özveriyle işlemişim, örmüşüm, büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm."