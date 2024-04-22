Yayınlanma: 22.04.2024 - 23:12

Güncelleme: 22.04.2024 - 23:12

Ryan Gosling'in yeni projesi belli oldu. Gosling "Project Hail Mary" filminde yer alacak.



Ryan Gosling'in başrolünde olduğu ve Phil Lord ile Christopher Miller'ın yönettiği uzay macerası "Project Hail Mary", 20 Mart 2026'da vizyona girecek. Film, Imax için çekildi ve Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlandı. Hikaye, Gosling'in canlandırdığı Ryland Grace'in, hafızasını kaybetmiş ve tek başına bir uzay istasyonunda bulunan bir astronot olarak uyanmasıyla başlıyor. Dünya'yı Buzul Çağı'nın ilk aşamalarına sürükleyen bir uzay olayını tersine çevirmek için Tau Ceti güneş sistemine gönderilen bu görev, Grace'in bilimsel eğitimini ve yaratıcılığını kullanmasını gerektiriyor.

Senaryo, Drew Goddard tarafından uyarlandı ve filmin yapımcıları arasında Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Aditya Sood, Rachel O'Connor ve Andy Weir bulunuyor.