Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta kimdir?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:38

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haberin ardından Mustafa Balta'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA BALTA KİMDİR?

Mustafa Balta, 1 Ocak 1949'da Erzurum'da doğdu. İnşaat mezunu olan Balta, on beş yıl devlet müteahhitliği yaptı. Maden işletmeciliği ve inşaat işiyle uğraşan Balta, MTTB üyeliği, MSP gençlik kolları, RP il yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Mustafa Balta, FP kurucu il başkanlığı ve Saadet Partisi kurucu il başkanlığında çalışmalar sürdürdü.

ÖZEL YAŞAMI

Mustafa Balta, evli ve üç çocuk babasıydı.

TAZİYE PAYLAŞIMI

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”



