Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta kimdir?
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Balta, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta kimdir?
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haberin ardından Mustafa Balta'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
MUSTAFA BALTA KİMDİR?
Mustafa Balta, 1 Ocak 1949'da Erzurum'da doğdu. İnşaat mezunu olan Balta, on beş yıl devlet müteahhitliği yaptı. Maden işletmeciliği ve inşaat işiyle uğraşan Balta, MTTB üyeliği, MSP gençlik kolları, RP il yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Mustafa Balta, FP kurucu il başkanlığı ve Saadet Partisi kurucu il başkanlığında çalışmalar sürdürdü.
ÖZEL YAŞAMI
Mustafa Balta, evli ve üç çocuk babasıydı.
TAZİYE PAYLAŞIMI
Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
- Paramız nasıl pul oldu?