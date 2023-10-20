Beş saatten az uyku, depresyon riskini artırıyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:47

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:05

Bilim insanları, iyi bir uykunun depresyondan korunmanın anahtarı olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, kötü uykunun kötü ruh sağlığının bir belirtisi olduğunu düşünüyordu, ancak bunun tam tersinin de doğru olduğunu söylüyorlar.

Dr. Odessa Hamilton, "Kısa uykunun depresif belirtilerden önce geldiğini, bunun tam tersi olduğunu tespit ettik" dedi.

University College London araştırmacıları, İngiltere'deki 7.146 kişinin genetik ve sağlık verilerini kullanarak, katılımcıların depresyona veya kısa uykuya eğilimli olup olmadıklarını gösteren genetik varyantları belirledi. Genleri nedeniyle daha az uyuyan kişilerin önümüzdeki 4 ila 12 yıl içinde kendilerini mutsuz ya da yalnız hissetme olasılıkları daha yüksekti. Ancak, depresyon riski daha yüksek olan kişilerin, daha az uyuma olasılığı daha yüksek değildi.

Araştırmada, genleri nedeniyle kısa uyku eğilimi olmayan kişilerin, her gece genellikle beş saat veya daha az uyudukları takdirde depresyona yakalanma olasılıklarının iki kattan daha fazla ve depresyon geçirenlerin az uyuma olasılığı ise üçte bir oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜRE UYUMAK İLE DEPRESYON ARASINDA BAĞLANTI BULUNDU

Çalışmada, çok uzun süre uyumak ile depresyon yaşamak arasında da bir bağlantı bulundu. Dokuz saatten fazla uyuyanların depresyona girme olasılığı, yedi saat uyuyanlara göre 1,5 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmanın başında katılımcıların yaklaşık yüzde 10'u geceleri beş saatten az uyurken, bu oran araştırmanın sonunda yüzde 15'e yükseldi. Depresyondan muzdarip olanların oranı da yüzde 8,75'ten yüzde 11,5'e çıktı.

Çalışmada, depresyona neden olan durumlar listelendi:

Moralsiz, üzgün veya ağlamaklı,

Huzursuz, tedirgin veya sinirli,

Suçlu, değersiz ve kendini beğenmiş,

Boş ve hissiz,

İzole edilmiş ve diğer insanlarla ilişki kuramayan,

Hayattan veya genellikle zevk aldığınız şeylerden zevk almamak,

Küçük şeyler yüzünden kızgın veya sinirli,

Gerçek dışılık hissi,

Özgüven veya özsaygı yok,

Umutsuz ve çaresiz,

Her zaman yorgun hissetmek.

"YAŞ İLE BİRLİKTE ARTIYOR"

Profesör Andrew Steptoe, "Yetersiz uyku ve depresyon, yaşla birlikte artmaktadır. Dünya genelinde nüfusun yaşlanmasıyla birlikte depresyon ve uykusuzluk arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması ihtiyacı giderek artmaktadır" dedi.

Ruh sağlığı yardım kuruluşu Mind'a göre, depresyon belirtileri kişiden kişiye değişebileceği gibi, ne kadar yoğun oldukları ve ne kadar sürdükleri de değişebilir.