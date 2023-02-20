Şaban ayı ne zaman 2023? Şaban ayı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:15

Üç ayların ikinci olan Şaban ayı hakkında araştırmalar başladı. Şaban ayı ne zaman başlıyor sorusu büyük ilgi görüyor. Recep, Şaban, Ramazan olarak devam edecek olan üç aylar Şaban ayına dair merak edilenler... İşte 2023 Şaban ayı başlangıç günü ve bitişi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Şaban ayı, Şubat'ın 21'inde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili olarak 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının bitişiyle başlayacak olan Ramazan ayı ise 23 Mart'a denk geliyor.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

ŞABAN AYI İLK GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler;

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler;

1.gece

15.gece

27.gece

DİYANET KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

21.02.2023 Salı Şaban ayı başlangıcı

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17.04.2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arefe

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27.06.2023 Salı Arefe günü

28.06.2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29.06.2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30.06.2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01.07.2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19.07.2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28.07.2023 Cuma Aşure Günü



