Saç ekiminde yaş aralığı 20'li yaşlara kadar düştü

Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:54

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:54

Özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde çok daha fazla görülen bu problem, pandemi sonrası günümüzde çok daha yaygınlaşırken, yaş aralığındaki düşüş de dikkat çekiyor. Önceki senelerde 35-45 yaş grubuna hitap eden saç ekim işlemleri, artık gençler arasında da yaygınlaşıyor. Erkeklerde saç dökülme problemi 20’li yaşlara kadar iniyor.

SAÇ EKİMİ ARTIK SADECE ORTA YAŞ GRUBUNA HİTAP ETMİYOR

Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği üyesi Dr. Gökay Bilgin, bu trendin nedenlerini şöyle açıklıyor: "Pandemi süreci, insanların kendilerine daha fazla zaman ayırmasına ve aynadaki görüntülerini sorgulamasına neden oldu. Bu durum, özellikle saç dökülmesi gibi görsel değişikliklerin daha erken yaşlarda fark edilmesine yol açtı. Sosyal medyanın da etkisiyle gençler, dış görünümleri konusunda daha hassas hale geldiler. Artık saç ekimi operasyonları sadece 35-40 yaş grubu için değil, 20’li yaşlarının başındaki bireyler için de popüler bir çözüm haline geldi" dedi.

SAÇ EKİMI SONRASI DEĞİŞEN HAYATLAR, CESUR ATILIMLAR

Pandemi sonrası saç ekimi operasyonlarının yaygınlaşmasının bir diğer önemli nedeni özgüven kaygıları. Genç yaşlarda saç dökülmesi, bireylerin sosyal ve profesyonel yaşamlarında olumsuz etkiler yaratabiliyor. Erken yaşta saç dökülmesi yaşayan gençler, kendilerini akranlarından farklı ve eksik hissedebiliyorlar. Bu durum hem sosyal yaşamlarında hem de kariyerlerinde özgüven kaybına yol açabiliyor. Saç ekimi, bu özgüven kaybını aşmalarına ve kendilerini yeniden güçlü hissetmelerine yardımcı oluyor.

Saç ekiminin kişilerin hayatında birçok olumlu değişime sebep olduğunu söyleyen Dr. Bilgin; “Saç ekimiyle beraber kişiler yeniden özgüvenini kazanıyor ve kendilerini iyi hissederek belki de çok uzun süredir yapmak istedikleri hayallerini gerçekleştirme konusunda çok daha cesur oluyorlar” diyerek belirtti.