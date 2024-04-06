Saçlarınız güneş gibi parlayacak! Mucizevi saç yağları

Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:18

Güncelleme: 06.04.2024 - 13:18

Kadınlar arasında en yaygın olan güzellik şikâyeti kuru ve hasarlı saçlardır. Neyse ki doğada saç kırıklarını onaran, saç düğümlenmelerine iyi gelen ve saça doğal bir parlaklık veren birçok yağ mevcuttur. İşte, güneş gibi parlayan saçlar için kullanılması gereken bakım yağları...

LAVANTA YAĞI

Hem saçların uzamasını kolaylaştıran lavanta yağı, hem de saçları besleyerek dökülmesini ve saç kırıklarının oluşumunu durdurur. En önemli faydası, saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz.

JOJOBA YAĞI

Saç derisini yumuşatarak saç tellerini güçlendirerek kırılmasına karşı dayanıklı hale getiren, cilt tarafından kolay emilen bir yağdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağı, saç kremlerinde ve şampuanlarda da kullanılır. Rafine edilmiş olarak aktarlarda satılan bu yağ, egzama, sedef ve saç biti gibi sorunlara karşı tedavi özelliği vardır.

BADEM YAĞI

Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. İçerisinde bulunan bol miktarda mineral sayesinde saçları güçlendirir. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını ve daha güçlü gözükmesini sağlar.

FINDIK YAĞI

Saç kepeklerinin oluşumunu engelleyen fındık yağı, saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verir. B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından yüksek olan bu bitkisel yağ, saçları besleyici özelliği vardır. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.

MENEKŞE YAĞI

Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.

BİBERİYE YAĞI

Kırıkları önler ve saç köklerini güçlendirir. İçinde buluna kafeik ve rozmarinik asit sayesinde saça hacim kazandırarak, saç derisini besler ve kaşıntıyı, kuruluğu yok eder.

ARGAN YAĞI

Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan en son trend yağlardan birisi. Ancak koşup bu ürünlerden almak yerine yağın kendisini kullanmak çok daha akıllıca. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor.