Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı? Sadakatsiz 46. bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisi 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışında yer almadı. Sadakatsiz yayınlanmaya devam edecek mi? Dizi neden yayınlanmıyor? gibi pek çok sorunun cevabı merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevapları...
45. bölümü 29 Aralık günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün 12 Ocak 2022'de yayınlanması bekleniyordu fakat Sadakatsiz dizisi bugünkü Kanal D yayın akışında yer almadı.
YAYINLANACAK MI?
Kanal D’nin bugünkü yayın akışında Sadakatsiz yeni bölümün yer almaması ile birlikte dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Sadakatsiz dizisinin 46. bölüm çekimleri yılbaşına denk geldiği için yapılamamıştı bu sebeple diziye 2 hafta ara verildi.
Sadakatsiz dizisinin 46. bölümü bugün yayınlanmayacak.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Asi TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Logan: Wolverine
22:45 Sadakatsiz TEKRAR
01:30 Logan: Wolverine
03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:30 Küçük Ağa TEKRAR
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