Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı? Sadakatsiz 46. bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:30

45. bölümü 29 Aralık günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün 12 Ocak 2022'de yayınlanması bekleniyordu fakat Sadakatsiz dizisi bugünkü Kanal D yayın akışında yer almadı.

YAYINLANACAK MI?

Kanal D’nin bugünkü yayın akışında Sadakatsiz yeni bölümün yer almaması ile birlikte dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Sadakatsiz dizisinin 46. bölüm çekimleri yılbaşına denk geldiği için yapılamamıştı bu sebeple diziye 2 hafta ara verildi.

Sadakatsiz dizisinin 46. bölümü bugün yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Asi TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Logan: Wolverine

22:45 Sadakatsiz TEKRAR

01:30 Logan: Wolverine

03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:30 Küçük Ağa TEKRAR