İddia: Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Netflix dizisinde buluşuyor

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:41

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren hazırlanan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ölmez, iddiaya göre 03 Medya'nın Netflix'e çekeceği yeni dizisi 'Yaratılan'da başrol oynayacak.

NETFLIX DİZİSİNDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ölmez'e dizide Çukur'daki başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Erkan Kolçak Köstendil eşlik edecek.

Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'i buluşturan dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşacak ve Netflix'te yayınlanacak.

25 Ocak'ta sete çıkacak olan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.