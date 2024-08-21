Sadece 4 dolara satın aldı, tarihi eser çıktı

ABD'de yaşayan Anna Lee Dozier'ın, bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara satın aldığı vazo tarihi eser çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:46
Sadece 4 dolara satın aldı, tarihi eser çıktı
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ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Anna Lee Dozier, 5 yıl önce bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara Meksikalı bir turist biblosu olduğunu düşünerek vazo satıl aldı. Vazoyu ilk aldığında replika olduğunu düşünen Dozier, geçen yılın başında Meksika'ya gitti.

TARİHİ ESER ÇIKTI

Daha sonra Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'ni "elinde gerçek bir eser olabileceği" konusunda bilgilendirdi. Yetkililere teslim edilen vazonun, Maya medeniyetinin zirve dönemi olarak nitelendirilen Milattan Sonra 200-800 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Vazo ABD'deki 20 tarihi ve kültürel eserle birlikte Meksika'ya iade edilecek.


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