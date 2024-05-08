Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor

3 kilo 120 gramlık kunkor mantarı görenleri şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:38
Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından toplanan 3 kilo 120 gram ağırlığındaki kunkor mantarı görenleri şaşırttı. Kilosu 500 ile 700 lira arasında satılan mantarı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Nisan ayı sonlarından Haziran ayına kadar yağmurla birlikte dağların zirvelerinde çıkan kunkor mantarı, kimi vatandaşların mevsimlik geçim kaynağı oluyor. Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giden Eşref Altun, 3 kilo 120 gram ağırlığında mantar buldu. İlk kez bu kadar büyük mantara denk geldiğini söyleyen Altun, “Satmak için çarşıya getirdiğimde görenler şaşırdı ve mantarın fotoğrafını çektiler. Bu yıl mantarın kilosu 500 ile 700 lira arasında satılıyor. Kısa bir süreliğine de olsa kimi insanların geçim kaynağı oluyor” dedi.


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