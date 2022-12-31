Sadettin Teksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadettin Teksoy'un son hali...

31 Aralık 2022 Cumartesi, 12:38

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan; ilginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıyan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde ortaya çıktı.



SADETTİN TEKSOY KİMDİR?

Sadettin Teksoy, 20 Mart 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1972 yılında Haftasonu gazetesinde magazin muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında Hürriyet'e geçti. Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu. Hürriyet gazetesinin haber merkezinde 16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. 1990 yılında Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak çalıştı.

1992 yılında, Star TV Haber Merkezi'ne transfer oldu. Bu bölümde 2 yıl süreyle, özel haber muhabirliği yaptıktan sonra, 1994'te "Teksoy Görevde" programını hazırlamaya başladı.

"Teksoy Görevde", 2002-2006 yılları arasında kısa süreli kesintilerle Star TV'de yayınlanmayı sürdürdü. "Sırlara Yolculuk" adlı programı da sunan Teksoy, daha sonra yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiği "Sırların Efendisi" adlı programı hazırladı.

SADETTİN TEKSOY EVLİ Mİ?

Sadettin Teksoy, 1987 yılında Müge Teksoy ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.



SADETTİN TEKSOY'UN SON HALİ



Ünlü televizyoncu son olarak, Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı. Şimdilerde ise gözlerden uzak, çiftlik hayatı yaşayan Teksoy, yıllar sonra yeniden Güldür Güldür ekibi ile ekranlarda göründü.





