TV yayın akışı 31 Aralık Cuma! Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var?

Hem haftasonunu hem yılbaşı gecesini karşılamaya hazırlandığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak.

Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi yılbaşı gecesi akşamı televizyonda hangi yılbaşı rogramları ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Benden ne olur?

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İBO Show

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 O Ses Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show