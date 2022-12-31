TV yayın akışı 31 Aralık Cuma! Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var?
Hem haftasonunu hem yılbaşı gecesini karşılamaya hazırlandığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak.
Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi yılbaşı gecesi akşamı televizyonda hangi yılbaşı rogramları ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Benden ne olur?
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İBO Show
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 O Ses Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 O kIz
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
15:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden ne olur?
22:30 Ata Demirer Gazinosu
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 İdil Yazar ile keyifli tarifler
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
15:45 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 İBO Show
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Sıfırıncı Gün
13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
17:45 Konuşanlar
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yılbaşı Sürprizi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10Kalk Gidelim
09:35 Hayallerinin Peşinde
10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
13:00 Gönül Dağı
16:30 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:00 1'De Nostalji
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:30 Şirinler: Kayıp Köy
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Gündüz
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