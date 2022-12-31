TV yayın akışı 31 Aralık Cuma! Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:22
<p>Hem haftasonunu hem yılbaşı gecesini karşılamaya hazırlandığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak.</p> <p>Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi yılbaşı gecesi  akşamı televizyonda hangi yılbaşı rogramları ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Benden ne olur?</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  İBO Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  O Ses Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hem haftasonunu hem yılbaşı gecesini karşılamaya hazırlandığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak.

Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi yılbaşı gecesi  akşamı televizyonda hangi yılbaşı rogramları ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Benden ne olur?

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  İBO Show

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  O Ses Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 O kIz</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 O kIz

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 İyilik</p> <p>15:45 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Benden ne olur?</p> <p>22:30 Ata Demirer Gazinosu</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

15:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden ne olur?

22:30 Ata Demirer Gazinosu

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:45 İdil Yazar ile keyifli tarifler</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>11:45 En Güzel Bölüm</p> <p>15:45 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 İBO Show</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 İdil Yazar ile keyifli tarifler

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:45 En Güzel Bölüm

15:45 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 İBO Show

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Sıfırıncı Gün</p> <p>13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel</p> <p>17:45 Konuşanlar</p> <p>20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Sıfırıncı Gün

13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

17:45 Konuşanlar

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Güzel Günler</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30  Yılbaşı Sürprizi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Yılbaşı Sürprizi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:10Kalk Gidelim</p> <p>09:35 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>13:00 Gönül Dağı</p> <p>16:30 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:00 1'De Nostalji</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10Kalk Gidelim

09:35 Hayallerinin Peşinde

10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

13:00 Gönül Dağı

16:30 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:00 1'De Nostalji

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:30 Şirinler: Kayıp Köy </p> <p>15:15 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Gece Gündüz </p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:30 Şirinler: Kayıp Köy 

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Gündüz 

31 Aralık Yılbaşı Gecesi yılbaşı TV rehberi yayın akışı

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