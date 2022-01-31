Seren Serengil'den Ece Erken açıklaması: 'Kalbi durabilir'
Seren Serengil, silahlı saldırı sonucu eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Rize'de taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Ece Erken, arkadaşlarına sarılarak ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı dökmüştü.
Ece Erken'in zor günlerden geçtiği belirten Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı programda Erken'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Serengil, "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey. Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek" dedi.
"BUNU ASLA KULLANMAYACAK"
Serengil açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;
"Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin."
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