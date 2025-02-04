Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e çarpıcı sözler: 'Ben olmazsam o biter!'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:54

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, YouTube'da Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu.

Programda, uzun yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Öztürk’ün "Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder ama bana bir şey olmaz" sözleri üzerine Soyman şu yanıtı verdi:

“Onu meşhur eden kim? Ben. Ben onu meşhur ettim. Ben olmazsam o biter, o öyle dediyse. Ben onu yarattım. O işletmeciydi, restoran sahibiydi... Ben varsam Faik var. Olur mu öyle şey!”

Soyman'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.



NEDEN EVLENMİYORLAR?

Safiye Soyman, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan "Haber Bahane" programına konuk olmuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, uzun yılladır birlikte olduğu Faik Öztürk ile neden evlenmediğini açıkladı.

Eski eşinden ve babasından şiddet gördüğünü dile getiren Safiye Soyman bu şiddetin kendisinde evlilik korkusuna yol açtığını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu’nun “Faik Öztürk’ün evlenmeye mani bir durumu mu var, zaten evli olduğu için mi siz evlenemiyorsunuz?” sorusunu “Ben Faik’in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam” diye yanıtladı.



