Safiye Soyman’dan metro paylaşımı: 'Ben de sizden biriyim'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:59

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:59

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez metroda çektiği görüntülerle gündeme geldi. Samimi tavırları ve doğal açıklamalarıyla dikkat çeken Soyman, metro yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.

"BEN DE BİNECEĞİM TABİİ Kİ, BEN İNSAN DEĞİL MİYİM?"

Metro deneyimini anlatan Soyman, bu ulaşım aracını daha önce birkaç kez kullandığını belirterek, “Birkaç kere bindim de bu benim beşinci binişim. Ben de bineceğim tabii ki. Ben insan değil miyim, ben de sizden biriyim dedim” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında da toplu taşıma araçlarını sık sık kullandığını dile getiren sanatçı, “Yurt dışında biniyorum, her yerde biniyorum. Önemli olan rahatlık, çabuk gidelim, trafikten fenalık geliyor içime” şeklinde konuştu.

"SAHNEDE SAFİYE SOYMAN’IM, NORMALDE BEN SADECE SAFİYE"

Ünlü şarkıcı, günlük hayatındaki sade kişiliğine de vurgu yaparak, “Sahneye çıktığımda Safiye Soyman’ım, normalde ben Safiye’yim” diyerek doğallığını bir kez daha ortaya koydu.