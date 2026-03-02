Sağlıklı bir Ramazan için etkili tüyolar: İftarı ve sahuru doğru planlayarak enerjik kalmanın 10 yolu

Ramazan, manevi açıdan büyük önem taşıyan bir ay olmasının yanı sıra, beden sağlığı için de dikkat gerektiren bir dönemdir. Uzun süreli açlık, iftar ve sahurda yapılan yanlış beslenme alışkanlıkları, baş ağrısı, hazımsızlık ve yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için bazı temel kurallara dikkat etmek gerekir. Peki, sağlıklı bir Ramazan için nelere özen göstermelisiniz? İşte hem manevi hem de fiziksel olarak verimli bir Ramazan geçirmenizi sağlayacak 10 önemli kural...

İFTARI VE SAHURU DOĞRU PLANLAYARAK ENERJİK KALMANIN 10 YOLU

1. Sahuru atlamayın

Sahur, oruç süresince enerjinizi korumanın temelidir.

Protein ve kompleks karbonhidrat ağırlıklı besinler tercih edin.

Su tüketimini ihmal etmeyin.

2. İftarda yavaş ve dengeli beslenin

Oruç sonrası mideyi ani yüklenmelerden korumak için iftara hafif bir çorba ile başlayın.

Ardından ana yemeğe geçin; porsiyonları aşırı büyütmeyin.

3. Bol su tüketin

Su, vücudun susuz kalmasını önler ve sindirimi kolaylaştırır.

İftar ve sahur arasında 2-3 litre su tüketmeye özen gösterin.

4. Şeker ve tatlı tüketimini sınırlayın

Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin.

Aşırı şeker, kan şekeri dalgalanmalarına ve yorgunluğa yol açar.

5. Kızartmalardan kaçının

Yağlı ve kızartılmış yiyecekler sindirim sistemini zorlar ve halsizlik yaratır.

Fırın ve ızgara alternatiflerini tercih edin.

6. Hafif egzersizleri ihmal etmeyin

İftar sonrası yürüyüş, hem sindirimi kolaylaştırır hem de enerji seviyesini dengeler.

Aşırı ve ağır egzersizlerden kaçının.

7. Lifli besinler tüketin

Sebze, meyve ve tam tahıllar, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

8. Aşırı tuz ve baharat kullanımını azaltın

Fazla tuz, susuzluk hissini artırır ve tansiyonu yükseltebilir.

Baharatları dengeli kullanın.

9. Düzenli uykuya özen gösterin

Oruç sırasında uyku düzeni bozulabilir; mümkün olduğunca yeterli ve düzenli uyumaya çalışın.

Kısa öğle uykuları enerji seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

10. Dikkatli ve bilinçli tüketin