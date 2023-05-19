Uzmanından yaz ayında egzersiz öncesi su önerisi

Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Diyetisyen Zeynep Ece Sungur, yaz aylarının yaklaşması sebebiyle su tüketiminin önemi hakkında açıklamada bulundu.

Sungur, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı da artmakta ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle su tüketimi ve doğru beslenme çok önemlidir. Yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir dönem. Vücuttaki su azaldığında yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi durumlar görülebilmektedir. Su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Soğuk su tüketimi, sindirim ve gaz şikâyetlerine neden olabileceğinden serin su içmek daha doğru bir tercih olacaktır. Bireylerin su gereksinimi yaşa, cinsiyete, boya, hava sıcaklığına, sağlık durumuna, günlük enerji alınan ve harcanan enerji alımına göre değişiklik gösterse de sağlıklı bir birey için kilogram başına 30-35 ml su tüketimi önerilmektedir" diye konuştu.

"MİNERALLİ SU DA TÜKETİLEBİLİR"

Yaz aylarında egzersiz ve spor yapılırken kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı yaşanacağını da hatırlatan Sungur, “Egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1,5 bardak, egzersiz sırasında ise 10-15 dakikada bir yarım bardak su içmek gereklidir. Ayrıca ter ile kaybedilen minerallerin yerine konulması açısından ayran veya mineralli su da tüketilebilir. Bunun yanında, vücudun ihtiyacından fazla su tüketilmesinin de böbreklerin zarar görmesine ve vücutta ödem oluşmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek vücudumuzda ısı üretimine neden olabilir. Yemeklere eklediğimiz pul biber, karabiber yerine taze yeşil biber kullanılabilir. Yağlı besinler ve kızartma tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde zeytinyağı kullanılmalı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır” dedi.

"SEBZE ÇEŞİTLERİ ZENGİNLEŞTİRİLMELİ"

Yaz aylarında yüksek kalorili ve zor sindirilen besinlerden kaçınılması gerektiği vurgulayan Sungur, şunları söyledi:

“Yüksek su içeriğine sahip salatalık, nane, dereotu, kuzu kulağı gibi yeşilliklerden oluşan salatalar, yoğurtlu soğuk çorbalar gibi yiyecekler hem daha kolay sindirilir hem de vücudunuzu ferahlatır. Yumurta haşlama olarak veya salatalarda, et ürünleri ızgara veya sebze yemeklerinin içerisinde az miktarda tüketilebilir. Yaz mevsiminde zengin sebze çeşitlerinden daha çok faydalanılmalıdır. Ayrıca yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan besinlerin tüketiminden kaçınılmalı, hızlı bozulma potansiyeli olan et, yumurta, süt, balık vb. riskli besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir."