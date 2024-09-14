'Sağlıklı' yiyecekler kansere neden oluyor! Gençler kanser riskiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:14

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:14

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, gençlerde kolon kanseri teşhisi oranı son otuz yılda iki katına çıktı. Sağlıklı olarak kabul edilen bazı gıdalar ve işlenmiş yiyeceklerin, gençlerde kolon kanseri riskini artırabileceği uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Özellikle mikrobiyomu değiştiren ve sindirim sisteminde iltihaplanmaya yol açan bu gıdaların, kanser vakalarındaki artışla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

KOLON KANSERİNDE KORKUTUCU ARTIŞ

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre, gençler arasında kolon kanseri teşhisi oranı son 30 yılda iki katına çıkmış durumda. Sylvester Comprehensive Cancer Center’da çalışan Dr. Daniel Sussman, bu artışın son yıllarda dikkat çekmeye başladığını, ancak aslında uzun süredir gözlemlendiğini belirtiyor. Dr. Sussman’a göre, gençlerde kolon kanseri belirtileri genellikle geç fark ediliyor ve bu da hastalığın ileri evrelerinde teşhis edilmesine yol açıyor.

"İleri evrede teşhis edilen kanserler, erken evrede yakalananlara göre daha ölümcül olma eğilimindedir," diyen Sussman, bu durumun gençleri daha fazla risk altına soktuğunu ifade ediyor. Doktorlar, kolon kanserinin neden bu kadar genç yaşlarda ortaya çıktığını anlamaya çalışırken, işlenmiş gıdaların bu riski artırabileceğini öne sürüyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOMU KANSERE NEDEN OLUYOR

Miami Üniversitesi’nde görevli Dr. Maria Abreu, artan kolon kanseri oranlarının arkasında bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklerin olabileceğini söylüyor. Dr. Abreu, "Mikrobiyomda bir şeyler değişti ve bu, sindirim sisteminde kronik bir iltihaplanmaya yol açıyor," diyerek işlenmiş gıdalardaki kimyasalların ve bakterilerin bağırsakta kanser riskini artırabileceğini belirtti. Bu konudaki araştırmalarına devam eden Abreu, işlenmiş gıdaların sindirim sistemi üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti.

İşlenmiş gıdaların yanı sıra sağlıklı sanılan bazı yiyeceklerin de bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Dr. Abreu, "Emülgatörler gibi katkı maddeleri, yağsız yoğurtlar ve kremalı yiyecekler de mikrobiyomda ciddi değişikliklere yol açabilir," diye ekledi.

"İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Doktorlar, işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgularken, Dr. Abreu hastalarına verdiği tavsiyeyi paylaşıyor: "Paket içinde ve son kullanma tarihi bir yıl sonra olan herhangi bir şey yiyecek değildir." İşlenmiş gıdaların neden olduğu bağırsak iltihaplarının kansere dönüşmemesi için daha hassas testlerin geliştirilmesi hedefleniyor.