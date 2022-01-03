Şahan Gökbakar: Artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim
Toplumsal olaylara duyarlılığı ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. 2022 yılı ile birlikte yeni kararlar aldığını açıklayan Gökbakar, "'Ne şiş yansın ne kebap'cılar, artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyor sonra sabaha kadar..." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorum ve eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. Gökbakar, 2022 yılına dair bazı yeni kararlar aldığını açıkladı.
"Şu an buradan tek tek yazmayacağım" sözlerini kullanan ünlü komedyen, paylaşımına "'Ne şiş yansın ne kebap'cılar, artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyor sonra sabaha kadar..." notunu düştü.
Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:
"2022 ile beraber bazı kararlar aldım. Şu an buradan tek tek yazmayacağım ama sadece şu kadarını söyleyeyim, 'ne şiş yansın ne kebap'cılar artık sizin 'dürümünüzden' yemeyeceğim. Midem yanıyo sonra sabaha kadar..."
ZAMLARA ŞARKILI GÖNDERME YAPMIŞTI
Komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılda peş peşe gelen zamlara şarkılı göndermede bulunarak tepki göstermişti.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, Berkay'ın ‘Gel Gel’ şarkısının nakaratını, “Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim” şeklinde değiştirerek zamlara tepkisini dile getirmişti.
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