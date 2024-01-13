Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyla tek şartla affetti
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısını affetmedi. Yargıya taşınan davanın sonucunu ise o sosyal medya kullanıcısı X (Twitter) üzerinden duyurdu.
Başarılı oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medyadaki yorumları, eleştirileri ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan ünlü isim bu defa kendisine yapılan hakareti affetmedi.
Ünlü komedyen, kendisine hakaret içeren tweetler atan bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu ve konuyu yargıya taşıdı. O sosyal medya kullanıcısı Şahan Gökbakar ile uzlaşma şeklini X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Şahan Gökbakar'dan yeniden özür dileyen kullanıcı ''Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret içerikli tweet atmam sebebiyle devam eden yargılama sürecinde uzlaşma talebim; Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olmam kaydıyla kabul edilmiştir. Başta Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret ettiğim için bir kez daha kendisinden, ailesinden, yakınlarından ve sevenlerinden özür diler devamla Darüşşafaka cemiyetinde eğitim gören Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş tüm öğrencilerimize başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.
En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum ?? pic.twitter.com/4YYVRdf6dH— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 12, 2024
Şahan Gökbakar bu mesajı X hesabından paylaşarak "En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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