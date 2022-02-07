Şahan Gökbakar'dan, AKP'li Büyükakın'ın 'hesaplaşma' savunmasına tepki: 'Sevr ile zaten Atatürk 100 yıl önce hesaplaştı'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:50

Önceki gün, Haziran 2023'te düzenleneceği belirlenen seçimlerle ilgili konuşmasında "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

"HESAPLAŞMA CUMHURİYETLE Mİ?"

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gökbakar, "'2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak' diyen sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? Sizin deyişinizle nasıl bir 'hesaplaşma' olacak. 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" ifadesini kullanmıştı.

"KONUŞMAM ÇARPITILDI"

Söz konusu ifadelerin tepki çekmesinin ardından; AKP'li Büyükakın'dan o sözlere açıklama geldi. "Konuşmam çarpıtıldı" diyen Büyükakın, sözlerini şöyle savundu:

"Birilerinin 'Sevr' özleminin hiç bitmediğini vurguladığım, Türkiye'ye yönelik saldırıları anlattığım konuşmalardan biridir. 'Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023'te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız?' şeklindeki açık ve net ifadelerim, insaf dışı, ahlak dışı ve bir büyük zorlamayla çarpıtılmıştır."

GÖKBAKAR'DAN O SAVUNMAYA TEPKİ

Gökbakar, son olarak o sözlerine açıklama getiren AKP'li Büyükakın'a tepki gösterdi. "Sevr ve işgalcilerle zaten Atatürk ve kahramanlar 100 yıl önce hesaplaştı" diyen ünlü komedyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın belediye başkanı 100 yıllık hesaplaşma diye Sevr heveslileri için demiş. Beyan esastır, doğrudur. Ancak, Sevr ve işgalcilerle zaten Atatürk ve kahramanlar 100 yıl önce hesaplaştı. Hatta bu hesaplaşma Lozan Antlaşması ile taçlandı. Şimdi ise bu ülkeyi hep birlikte ileri taşıma zamanı."