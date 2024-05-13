Şahan Gökbakar'dan 'Arapça tabela' tepkisi: 'Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık'

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Arapça tabelalara karışmayın Arapça Kuran dilidir, Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli" sözlerinin ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 00:23
Şahan Gökbakar'dan 'Arapça tabela' tepkisi: 'Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık'
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Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir programda Arapça tabelalar hakkında söylediği sözleri sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Şahan Gökbakar X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SIĞINMACI YOK MU OLUYOR?"

“Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu...”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, ''Suriyeli sığınmacılar ve Arapça tabelalar'' konusunda CHP'li belediyelerin almış oldukları kararlara ilişkin, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir" şeklinde konuşmuştu.


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