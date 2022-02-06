Şahan Gökbakar'dan elektrik faturası paylaşımı: 'Sizle paylaşmaya utandım'
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen elektrik faturasına isyan etti. Gökbakar, "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!" dedi.
Yılbaşı gecesi elektriğe yapılan zammın ardından gelen elektrik faturaları cep yakmaya devam ediyor. Birçok yurttaş elektrik faturasını ödemekte sıkıntılar yaşarken, sosyal medyada elektrik faturasını paylaşmak da akım haline geldi. Öyle ki, bazı ünlüler kendilerine gelen elektrik faturalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak zamlara isyan etti.
Son olarak, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisine gelen elektrik faturasına tepki gösterdi.
"PAYLAŞMAYA UTANDIM"
Gökbakar, kendisine gelen faturayı takipçileriyle "paylaşmaya utandığını" belirterek, "Siz düşünün rakamı" dedi.
İşte Gökbakar'ın yaptığı o paylaşım:
Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!!— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 6, 2022
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