Şahan Gökbakar’dan 'Oytun Erbaş' taklidi: 'Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık'

05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:27

Covid-19 salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, Şahan Gökbakar'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ın ifadelerini ti'ye aldı.

Gökbakar, "Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık" diyerek Erbaş'ı taklit etti. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken; sosyal medyada da gündem oldu.

"BU HÜKÜMET OLMASAYDI BİZ ÖĞRETİM ÜYESİ OLAMAZDIK"

İktidara yakın TVNET'in canlı yayınına katılan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' sözleri önceki gün gündem olmuştu.

Erbaş, "Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı... Biz öyle değiliz. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" demişti.

PANDEMİNİN BAŞINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLAMIŞTI

Erbaş'ın koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamalar tartışmaya yol açmıştı.

Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.

Maske takmanın da gerekli olmadığını savunan Erbaş, "Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir" iddiasında bulunmuştu.