Şahan Gökbakar'dan, Milyonfest'in iptal edilmesine sert tepki: 'Ne etti bu gençler size?'

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:45

Muğla Valiliği, önceki gün iptal edildiğini duyurduğu Milyonfest Fethiye etkinliğiyle ilgili Fethiye Kaymakamlığı'nın verdiği kararı internet sitesinden paylaştı.

Fethiye Belediyesi'nin 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival izni için yaptığı başvuruya kaymakamlık tarafından verilen yanıtta, "yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verebileceği" ifadeleri kullanıldı.

GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ

Gündeme dair konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından son aylarda iptal edilen konserlerin isimlerin paylaşarak tepki gösterdi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne etti bu gençler size... Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu? Fethiye'deki MilyonFest'i kaymakamlık, 'ekolojik dengeyi bozabilir' diye iptal etmiş. Doğaya ve ekolojiye olan yaklaşımları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Yaşasın ekolojik denge ve yaşasın onun koruyucusu kaymakamlar. Gençler ekolojiyi bozmayın..."

NE OLMUŞTU?

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Milyonfest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edilmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyonfest, valilik tarafından iptal edildi. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum" demişti.