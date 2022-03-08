Şahan Gökbakar'dan, kendisini hedef alan Yeni Akit'e tepki: 'Allah akıl versin!'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, akaryakıt zammını eleştirdiği için, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi tarafından hedef alındı. Gazeteye, sosyal medyadan tepki gösteren Gökbakar, "Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, önceki gün akaryakıt zammını eleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı, internet sitesinden yayınladığı haberle hedef aldı.
"Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" başlıklı haberde, Gökbakar için "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp, siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" ifadeleri kullanıldı.
GÖKBAKAR'DAN TEPKİ: 'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'
Söz konusu habere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Yeni Akit benim için şöyle yazmış, 'Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi.' Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!"
NE OLMUŞTU?
Şahan Gökbakar, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, günaşırı gelen akaryakıt zammına tepki göstermişti. Gökbakar, "Akaryakıta her gece zam geliyor. 20 TL'yi geçti herhalde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direkT 30 TL yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak yüzde 25 indirim. 22.5 TL'ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..." ifadelerini kullanmıştı.
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