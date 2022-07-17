Şahan Gökbakar'dan 'KYK borçları' tepkisi: 'Faizin silinmesi lazım'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu KYK borçlarını yapılandırma falan değil, silmeniz lazım" dedi.
KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunları tepki göstermişti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gökbakar, "Bu KYK borçlarını yapılandırma falan değil, silmeniz lazım" dedi.
Gökbakar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu KYK borçlarını yapılandırma falan değil, silmeniz lazım. Somali'ye 1milyar dolar, sığınmacıya 40 milyar dolar, iş insanının vergi borcunu sil 1milyar dolar... Ama 27 bin TL verdiğin üniversite öğrencisinden, kendi evladından, faizle 70-80 bin TL iste! Akıl almıyor, vicdan kabul etmiyor. Borçların silinmesi derken ana paradan bahsetmiyorum tabi ki... Faizin silinmesinden bahsediyorum. 27 bin TL ana kredinin, geri alınırken faizle 80-90 binTL olması olacak şey değil..."
Bu KYK borclarını yapılandırma falan değil, SİLMENİZ lazım.Somaliye 1milyar dolar, sığınmacıya 40milyar dolar, iş adamının vergi borcunu sil 1milyar dolar...Ama 27binTL verdiğin üniversite öğrencisinden,kendi evladından,faizle 70-80binTL iste! Akıl almıyor, vicdan kabul etmiyor.— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) July 17, 2022
Video Haberler
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- ‘100 gün boyunca…’
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme