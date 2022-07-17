Şahan Gökbakar'dan 'KYK borçları' tepkisi: 'Faizin silinmesi lazım'

17 Temmuz 2022 Pazar, 12:32

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunları tepki göstermişti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gökbakar, "Bu KYK borçlarını yapılandırma falan değil, silmeniz lazım" dedi.

Gökbakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu KYK borçlarını yapılandırma falan değil, silmeniz lazım. Somali'ye 1milyar dolar, sığınmacıya 40 milyar dolar, iş insanının vergi borcunu sil 1milyar dolar... Ama 27 bin TL verdiğin üniversite öğrencisinden, kendi evladından, faizle 70-80 bin TL iste! Akıl almıyor, vicdan kabul etmiyor. Borçların silinmesi derken ana paradan bahsetmiyorum tabi ki... Faizin silinmesinden bahsediyorum. 27 bin TL ana kredinin, geri alınırken faizle 80-90 binTL olması olacak şey değil..."