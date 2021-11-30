Şahan Gökbakar'dan moto kuryeler için 'ücretli izin' çağrısı
İstanbul'da pazartesi gününden bu yana yaşanan şiddetli lodos ve fırtına sebebiyle; Valilik, 30 Kasım Salı akşamı 18.00’e kadar motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan "Büyük firmalar, bu insanların günlük kazandığını da bir zahmet versin" çağrısında bulundu.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul’da pazartesi sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yurtta şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.
İki gündür süren zor hava şartları en çok da moto kuryeleri vurdu.
Sosyal medyaya gün içinde moto kuryelerin yaralandığı birçok video düşerken, "Bu havada zorunlu olmadıkça sipariş vermeyelim" şeklinde çağrılar yapıldı.
Tepkilerin ardından, saatteki hızı 130 kilometreye kadar ulaşan ve hayatı olumsuz etkileyen İstanbul’daki lodos sonrası moto kuryelik faaliyetlerine İstanbul Valiliği’nden yasak geldi.
Moto kuryelik dışında motosiklet ve elektrikli scooterların da yasak kapsamında olduğunu bildiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Pazartesi akşamı 23.00’den Salı akşamı saat 18.00’e kadar; başta moto kuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” açıklamasını yaptı.
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ‘ÜCRETLİ İZİN’ ÇAĞRISI
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, faaliyetleri durdurulan moto kuryelere yönelik bir paylaşımda bulundu.
“Lodosta çalışmayın demek kolay” ifadelerini kullanan komedyen, firmaların kuryelere günlük kazançlarını vermeleri çağrısında bulundu.
Gökbakar’ın paylaşımı şu şekilde:
“Motorlu kuryeler, can güvenliği için lodosta çalışmasın tamam da o zaman o internetten al-getirelim işi yapan büyük firmalar, bu insanların günlük kazandığını da bir zahmet versin. Çalıştıkça para kazanan insanlar, lodosta çalışmayın demek kolay...”
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