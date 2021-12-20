'Bu son tweetim olsun' diyen Şahan Gökbakar: 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:21

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, ünlü isimler de Türkiye hakkında endişelerini dile getirmeyi sürdürüyor.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da, bu süreçte Twitter hesabından ekonomik krize ilgili paylaşımlar yapanlar arasında yer aldı.

Gökbakar'ın son yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

"BU SON TWEETİM OLSUN DOSTLAR"

Twitter'a veda ettiği iddia edilen Gökbakar, son tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Avrupada'da kriz var, sadece ülkemizde degil. Her yerde kriz var!" söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız... Çin Olacağuk..."

"Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..."