Şahan Gökbakar, Ukraynalı kadınlar için yazılanlara isyan etti: 'İnsanlar ölürken...'

25 Şubat 2022 Cuma, 12:22

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe gününün erken saatlerinde saldırdığı Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşandı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı. Komedyen Şahan Gökbakar da, sosyal medyada Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada y..... ve hayasız bir şakamtrak dolaşıyor.

1) "Ukraynalı kadınlar mülteci olarak gelecek, yaşasın" şeklinde.

İnsanlar ölürken ve evsiz yurtsuz kalırken bu aşağılık şakayı yapabilmek için cehalet, vicdan yoksunluğu ve arsızlık üçlüsü lazım...Yazık"