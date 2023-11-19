Sahil köylerinde yaşayacak insanlar aranıyor: 47 bin dolar verilecek

İtalya'nın güneybatısında bulunan Calabria bölgesindeki köylere taşınan insanlara 47 bin dolar para verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:57
Sahil köylerinde yaşayacak insanlar aranıyor: 47 bin dolar verilecek
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İtalya'nın güneybatısında bulunan Calabria bölgesi, doğal güzellikleri, dağları ve plajlarıyla ünlüdür. Bu cennet gibi bölgenin köylerinde yaşayan insan sayısını artırmak ve küçük yerleşim birimlerini canlı tutmak amacıyla insanlar eğer taşınırsa 47 bin dolar (mevcut kur ile 1 milyon 347 bin 941 TL) verecek.

Meclis Üyesi Gianluca Gallo, bölgedeki küçük kasabaların "bölgenin gerçek kimliği" olduğunu belirterek, bu kasabaların canlılığını korumak adına bir fikir öne sürdü. Bu teklife göre, Calabria bölgesine taşınmayı düşünen insanlar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak bir iş planına sahip olmalı veya bölgede ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışmayı kabul etmeli. Bu sektörler arasında oteller, restoranlar ve yerel dükkanlar bulunuyor.

Ayrıca, başvuran kişilerin 40 yaşın altında olmaları ve başvuruları kabul edildikten sonra 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor. "Aktif ikamet geliri" adı verilen bir program 2021 yılından beri sürdürülüyor. Program kapsamında 8 adet köy bulunuyor ve nüfusları 2 binden az. Bu köyler ise şunlar:

  • Samo
  • Sant'Agata del Bianco
  • Cuccuri
  • Santa Severina
  • Aieta
  • Albidona
  • Civita
  • San Donato di Ninea

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