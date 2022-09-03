Sahnede rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:22

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. Erkal’a, olayı fark eden müzisyenler yardımcı oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Erkal’ın, çevredekilerin yardımıyla yürüyerek sahneden indiği görüldü.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin acil servisini getirilen usta sanatçının durumunun iyi olduğu ve gözlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ifade edildi.

SANATÇI, YARIN İSTANBUL’A YOLA ÇIKIYOR

DHA’ya açıklama yapan Erkal’ın yakın arkadaşı Yaşar Ersoy, usta oyuncunun kardiyoloji yoğun bakım ünitesine gözlem amaçlı yatırıldığını belirtti.

Ersoy, sanatçının tetkiklerin yapıldığını, değerlerin normal olduğunu ifade etti. Yakın dostu yaptığı açıklamada, Genco Erkal’ın bugün öğleden sonra taburcu edileceğini ve doktorların ‘istirahat’ tavsiye ettiğini belirtti.

Erkal’ın yarın İstanbul’a yol çıkacağını belirten Yaşar, doktorların seyahat etmesinde bir sakınca olmadığını ifade etti. İstanbul’da Genco Erkal’ın rutin kontrollerinin yapılacağını kaydeden Yaşar Ersoy, KKTC’deki doktorların seferber olduğunu belirterek Erkal’ın espriler yaptığını ifade söyledi.

SAĞLIK SORUNLARINDAN BAHSETMİŞTİ

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu akşam büyük bir mutluluk ve heyecanla başladığımız 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde büyük usta Genco Erkal’ın oyun sırasında yaşadığı sağlık problemi hepimizi derinden sarstı. Üstat Genco Erkal’ın tüm tetkikleri Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmış olup tedbir amaçlı olarak bu akşam hastanede kalacaktır. Bilinci açık olan hocamızın tüm değerlerinin bir an önce normale dönmesini diliyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Harmancı, bu akşam sahnelenecek olan oyunun iptal edildiğini ayrıca belirtti.

Erkal resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “Sağlık sorunlarım nedeniyle altı ay kadar ara verdiğim ‘Bir Delinin Hatıra Defterine’ Eylül ayının ilk haftasında yeniden başlıyorum, haberiniz olsun. 58’inci yıl” ifadelerini kullanmıştı.