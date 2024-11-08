Sahnelere veda etmişti... Adele: 'Hayatım müzikten ibaret değil'

Müzik kariyerine ne zaman ara vereceğini açıklayan Adele, "Hayatım müzikten ibaret değil" dedi.

Sahnelere veda etmişti... Adele: 'Hayatım müzikten ibaret değil'
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:19

İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'daki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisinde müziğe ara verme kararına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Kasım ayı sonunda Las Vegas konserlerini bitirecek olan şarkıcı, müziğe süresiz ara vermekte kararlı olduğunu söyledi. Adele, “Bu gerçekten sonun başlangıcı. Başka gösteri yok. 'Sürpriz!' demeyeceğim. Bu son” ifadelerini kullandı.

Hayatının, kariyeri ve müzikten ibaret olmadığını belirten Adele, "Hayatta bir şeyler istiyorsan ve bir şeyler arıyorsan, evren için bir şeyler yapman gerektiğini ve sonra evrenin sana on katını geri verdiğini söylerler. Hayatım bin kat daha iyi. Gerçek hayatımdan bahsediyorum. Gerçekten, içtenlikle bu gösterilerin en iyi arkadaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.


Etiketler: #Adele

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