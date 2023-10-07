'Şahsiyet' dizisinin yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 07.10.2023 - 12:44

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2'nci sezonu çekildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus için çekilen dizi, platformun tüm dünyada içerik alımlarını durdurması nedeniyle GAIN'de yayımlanacak.

Dizinin ikinci sezonunun 10 bölümden oluşacağı ve Haluk Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu ile kızının ilişkisinin üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.

Bu sezon dizide Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal gibi isimler de yer alacak.