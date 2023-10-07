'Şahsiyet' dizisinin yeni adresi belli oldu!

Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2'nci sezonunun GAIN'de yayımlanacağı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:42
'Şahsiyet' dizisinin yeni adresi belli oldu!
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisinin 2'nci sezonu çekildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus için çekilen dizi, platformun tüm dünyada içerik alımlarını durdurması nedeniyle GAIN'de yayımlanacak.

Dizinin ikinci sezonunun 10 bölümden oluşacağı ve Haluk Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu ile kızının ilişkisinin üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.

Bu sezon dizide Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal gibi isimler de yer alacak.


Beyoğlu Burhan Öçal disney Emmy haluk bilginer ilker aksum oyuncu Platform şahsiyet Sezon

İlgili Haberler

Şahsiyet dizisine bomba transfer! FOX TV ünlü ismi kaptırdı

Şahsiyet dizisine bomba transfer! FOX TV ünlü ismi kaptırdı
Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisi geri dönüyor

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisi geri dönüyor
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak

En Çok Okunan Haberler