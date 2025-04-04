Sahte siparişler ve doktor randevuları... Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın'dan suç duyurusu!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:16

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:21

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın'ın dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıktı. Akın'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının bilgisi ve rızası dışında adına çeşitli platformlardan sahte işlemler yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, son dönemde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, internet üzerinden yemek siparişi verilen platformlardaki restoranlardan Feride Hilal Akın adına, farklı adreslere kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

Açıklamada, sanatçının kişisel cep telefonu numarasının da bu kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği belirtildi. Bu numaranın, yasa dışı bahis sitelerine verilerek Akın adına sahte hesaplar oluşturulduğu tespit edildi.

Ayrıca aynı telefon numarası kullanılarak çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarından Feride Hilal Akın adına sahte doktor randevuları alındığı da ortaya çıkarıldı.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Yaşananlar üzerine Feride Hilal Akın'ın hukuki süreç başlattığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Feride Hilal Akın adına, bazı kişi veya kişiler tarafından internet üzerinden yemek siparişi verilen platformlardan farklı adreslere kapıda ödeme yöntemiyle siparişler verilmiştir. Akın’ın cep telefonu numarası, izinsiz bir şekilde ele geçirilmiş ve yasa dışı bahis sitelerinde hesaplar oluşturulmuştur. Ayrıca, bu numara ile çeşitli hastanelerden sahte doktor randevuları alınmıştır. Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."