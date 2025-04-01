‘Suç duyurusunda bulunacağım’ dedi: Faruk Bildirici’yi AKP üyesi yapmışlar!
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici yaptığı paylaşımda haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığı duyurdu. Bildirici, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Medya Ombudsmanı gazeteci Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu.
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Bildirici, "Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu..." dedi.
Bildirici, AKP'ye üye yapılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu... Suç duyurusunda bulunacağım. pic.twitter.com/ROJx9RRReG— Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 1, 2025
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