Sahur ve iftar dengesiyle sağlıklı uyuyun: Ramazan ayında uyku sorunları yaşamamak için 5 tavsiye

Yayınlanma: 04.03.2025 - 22:22

Güncelleme: 04.03.2025 - 22:22

Ramazan ayında oruç tutarken değişen beslenme ve uyku düzeni, vücudun biyolojik saatini etkileyebilir. Özellikle sahur ve iftar saatlerinin uyku düzenini bozması, gün içinde yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir. Ancak, bazı basit alışkanlıklarla Ramazan ayında sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak mümkündür. Peki, Ramazan boyunca nasıl dinç kalabilirsiniz? İşte, Ramazan ayında uyku sorunları yaşamamak için 5 tavsiye...

RAMAZAN AYINDA UYKU SORUNLARI YAŞAMAMAK İÇİN 5 TAVSİYE

1. Düzenli bir uyku programı oluşturun

Ramazan boyunca sahur ve iftar saatleri nedeniyle uyku saatlerinde değişiklik yaşanır. Bu nedenle belirli bir uyku düzeni oluşturmak, vücudun biyolojik saatini dengelemeye yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Sabit bir uyku saati belirleyin:

Sahurdan sonra uyumayı planlıyorsanız, aynı saatte yatağa girmeye özen gösterin.

Gündüz kısa şekerlemeler yapın:

Gün içinde 20-30 dakikalık kısa uykular, gece uykusunun eksikliğini bir nebze telafi edebilir. Ancak, öğleden sonra geç saatlerde uyumaktan kaçının.

Uyku sürenizi koruyun:

Yetişkinler için önerilen 6-8 saatlik uyku süresine uyumaya çalışın.

2. Hafif ve dengeli beslenin

Ramazan’da beslenme düzeni değiştiği için yanlış yiyecek tercihleri uyku sorunlarına yol açabilir.

Nasıl uygulanır?

İftarda aşırı ağır yemeklerden kaçının:

Yağlı, kızartılmış ve aşırı baharatlı yiyecekler mideyi rahatsız ederek uykusuzluğa neden olabilir.

Şekerli ve kafeinli içecekleri sınırlayın:

Kahve, çay, gazlı içecekler gibi kafein içeren içecekler, uykuya dalmayı zorlaştırır. Özellikle iftardan sonra kafein tüketimini azaltmak faydalı olacaktır.

Bol su tüketin:

Susuzluk, gece boyunca uykunun bölünmesine neden olabilir. Gün içinde yeterince su içtiğinizden emin olun.

3. Sahurdan sonra hemen uyumamaya çalışın

Sahur sonrası hemen yatağa girmek, mide rahatsızlıklarına ve uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Nasıl uygulanır?

Yemekten hemen sonra yatmak yerine 15-30 dakika bekleyin. Bu süre zarfında hafif bir yürüyüş yapmak sindirime yardımcı olur.

Ağır ve gaz yapıcı yiyeceklerden kaçının. Sahurda protein ağırlıklı, hafif ve uzun süre tok tutan besinleri tercih edin.

4. Uyku öncesi rahatlatıcı rutinler oluşturun

Beyni ve bedeni uykuya hazırlamak, hızlı bir şekilde uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Nasıl uygulanır?

Odanızın ışığını kısın. Karanlık bir ortam, melatonin hormonunun salgılanmasını artırır ve uykuya dalmayı hızlandırır.

Telefon ve bilgisayar ekranlarından uzak durun. Mavi ışık, vücudun biyolojik saatini bozarak uykuya dalmayı geciktirir.

Ilık bir duş alın veya hafif bir meditasyon yapın. Bunlar vücudu ve zihni rahatlatır.

5. Fiziksel aktiviteyi doğru zamanlayın

Egzersiz yapmak, uyku kalitesini artırır ancak yanlış zamanlama uyku sorunlarına yol açabilir.

Nasıl uygulanır?

İftardan sonra hafif egzersiz yapın. Yürüyüş gibi hafif egzersizler sindirimi kolaylaştırır ve uyku düzenini iyileştirir.

Ağır egzersizleri gece geç saatlere bırakmayın. Yüksek tempolu egzersizler vücudu uyararak uykuya dalmayı zorlaştırabilir.