Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:21

Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin tutkunları yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde neler olduğunu araştırıyor. Peki, Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümde ne oldu? Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Köşkteki gerilim yerini küçük çatışmalara bırakır. İsmet Hanım, Cevat’ın kararlarına destek olurken, bu durum Şakir Paşa ile arasında görünmez bir gerilime yol açar. İsmet’in tavsiyesini dinleyen Aniesi, kocasının ilgisini çekmek için çaba gösterir, ancak Cevat’ın aklı, kendi hayalleri ve ailesinin beklentileri arasında sıkışıp kalır. Köşkün sakin günlerinin altında kaynayan duygular, aile bireyleri arasında yeni dengeler oluştururken, hiç beklenmedik sırların gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlar.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa’nın Cevat’a karşı daha da sertleşirken Aniesi’ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım’ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül’ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3. bölümüyle 29 Aralık Pazar saat 20.00'de NOW'da izleyicisi ile buluşacak.