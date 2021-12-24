Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor

ABD'de yaşayan Simon Curtis bir kişi, marketten aldığı salatanın içinde bulduğu küçük kurbağayı sahiplendi. Curtis, havanın çok soğuk olduğunu ve davetsiz misafirin birkaç gündür marulla birlikte bir kabın içinde buzdolabında yaşadığını belirtti. Marul kutusunun içinde yaşamını sürdüren kurbağanın kiminle yaşayacağı ise hava durumuna göre karar verilecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 15:51
Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor
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ABD'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan yazar ve aktör Simon Curtis, kişisel sosyal medya hesabında 'Tony' adını verdiği küçük kurbağayla tanışmasını ve birlikte geçirdikleri süreyi anlattı.

MARULLA BİRLİKTE BİR KABIN İÇİNDE YAŞIYOR

İlk tweetinde kurbağayla karşılaşmasından bahseden Curtis, kurbağanın yeniden dışarı çıkması için havanın çok soğuk olduğunu ve davetsiz misafirin birkaç gündür marulla birlikte bir kabın içinde buzdolabında yaşadığını belirtti.

Bir başka tweet'inde Tony'nin kaybolmuş olabileceği hakkında endişelenen Curtis, onu bulduğunda yaşadığı mutluluğu da takipçileriyle paylaştı.

TUTUP TUTMAMA KONUSUNDA KARARSIZ

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Curtis bununla birlikte, takipçileriyle paylaştığı bir ankette "Tony'yi evcil hayvan olarak tutmalı mı yoksa serbest bırakmalı mı" şeklinde soru yöneltti. Indy100'e konuşan Curtis, Tony'yi tutup tutmama konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

Kurbağaya karşı muazzam bir sevgi geliştirdiğini belirten Curtis, aynı zamanda onun doğada sahip olamayacağı bir yaşam şansını da elinin tersiyle itmek istemediğini belirtti.

Kararın hava durumuna göre verileceğini de sözlerine ekledi.

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.


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