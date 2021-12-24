Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor

24 Aralık 2021 Cuma, 15:51

ABD'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan yazar ve aktör Simon Curtis, kişisel sosyal medya hesabında 'Tony' adını verdiği küçük kurbağayla tanışmasını ve birlikte geçirdikleri süreyi anlattı.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv — Simon Curtis (@simoncurtis) December 21, 2021

MARULLA BİRLİKTE BİR KABIN İÇİNDE YAŞIYOR

İlk tweetinde kurbağayla karşılaşmasından bahseden Curtis, kurbağanın yeniden dışarı çıkması için havanın çok soğuk olduğunu ve davetsiz misafirin birkaç gündür marulla birlikte bir kabın içinde buzdolabında yaşadığını belirtti.

Bir başka tweet'inde Tony'nin kaybolmuş olabileceği hakkında endişelenen Curtis, onu bulduğunda yaşadığı mutluluğu da takipçileriyle paylaştı.

and he just lets me hold him ???? pic.twitter.com/NxJ53HwJKD — Simon Curtis (@simoncurtis) December 21, 2021

TUTUP TUTMAMA KONUSUNDA KARARSIZ

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Curtis bununla birlikte, takipçileriyle paylaştığı bir ankette "Tony'yi evcil hayvan olarak tutmalı mı yoksa serbest bırakmalı mı" şeklinde soru yöneltti. Indy100'e konuşan Curtis, Tony'yi tutup tutmama konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

Got the ladder out to investigate all of the garland and high spaces… Tony is pulling Jenna Maroney-level attention seeking tactics pic.twitter.com/vfiHC49lCG — Simon Curtis (@simoncurtis) December 22, 2021

Kurbağaya karşı muazzam bir sevgi geliştirdiğini belirten Curtis, aynı zamanda onun doğada sahip olamayacağı bir yaşam şansını da elinin tersiyle itmek istemediğini belirtti.

Kararın hava durumuna göre verileceğini de sözlerine ekledi.

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.