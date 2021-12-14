Saldırıya uğramıştı: Ceyhun Fersoy yaşananları ilk kez anlattı
İki gün önce Cihangir'de gittiği bir eğlence mekanında darbedilen Ceyhun Fersoy, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yaşadığı olayın perde arkasını anlatan ünlü oyuncu, "Eşim Begüm Öner, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darbedildiği görüntüler ortadadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır" şeklinde konuştu.
Seksenler'de rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), iki gün önce eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği Cihangir'deki bir mekanda darbedilmişti.
"KAŞIMIN ÜSTÜ YARILDI"
Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu "Dün darbedildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" notunu düşmüştü.
"ÜZERİMİZE ATLAYIP, YUMRUKLAR SAVURDULAR"
Fersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Olayın perde arkasını anlatan Ceyhun Fersoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır. Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizimle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.
Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak, artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim!' söylemim üzerine, 'Sen kimi şikayet ediyorsun?' diyerek, üzerimize atlayıp, yumruklar savurmuşlardır.
Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ile yumruk devam etmiştir. Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntüler de ortadadır.
Avukatım Bülent Elmas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır."
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