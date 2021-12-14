Gülben Ergen'den 'lüks hayat' tepkisi: 'Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken...'

14 Aralık 2021 Salı, 10:09

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları eleştirdi.

49 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'KOYUN CAN DERDİNDE, KASAP MAL'

"Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken...Artarak sinir bozan zamlar, özellikle çocuklu ailelerin milim milim hesap yapmalarını gerektirirken... Yaşadığı (hak etse bile) ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal."

Ergen'in paylaşımı şu şekilde: