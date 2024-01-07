MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı?
MasterChef Allstar'da uzun süren bir sezonun sonuna yaklaşıldı. Şampiyonların, kendi sezonunda derce elde etmiş olanların veya en başarılı performansları sergileyen yarışmacıların yer aldığı MasterChef'te bugün final günü... Peki, MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı?
MasterChef Türkiye'nin Allstar sezonun finali geldi. 2019 yılı ile 2022 yılında yarışmaya katılan yarışmacılar arasında yapılan ön elemelerin ardından kadroya 31 kişi katıldı. Yedek yarışmacıların dahil olmasından önce 20 kişilik ana kadro temmuz ayında netleşmişti. Yaklaşık 8 ay süren Allstar macerası yayımlanacak final bölümü ile sonlanacak. Peki, MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ALLSTAR'DA KİMLER VARDI?
Güzide Mertcan - 2019
Suna Aydın - 2019
Eda Karabulut - 2019
Batuhan Bayır - 2019
Rıfat Yurttaş - 2019
Sefa Okyay Kılıç - 2020
Tanya Kilitkayalı - 2020
Esra Tokelli - 2020
Eray Aksungur - 2020
Berker Başmanav - 2020
Sergen Özen - 2021
Burcu Önal - 2021
Tahsin Küçük - 2021
Dilara Başaran - 2021
Mert Yılmaz - 2021
Çağatay Akgül - 2022
Büşra Zambak - 2022
Ayaz Geçer - 2022
Gamze Tosun - 2022
Tolga Şener - 2022
Barış Demir - 2022
Azize Polat - 2021
Alican Sabunsoy - 2019
Barbaros Yoloğlu - 2020
Hasan Biltekin - 2021
Kıvanç Karadeniz - 2022
Kerem Giritlioğlu - 2018
Uğur Kardaş - 2018
Cemre Uyanık - 2019
Eren Kaşıkçı - 2021
Metin Yavuz - 2022
MASTERCHEF ALLSTAR FİNALİNE KİMLER KALDI?
Masterchef Allstar'da yarı finale kalan isimler Hasan, Tahsin ve Esra olmuştu. Hasan'ın son turda yaptığı hata gecenin birincisi olarak ilerlemiş olmasına rağmen elenmesine sebebiyet verdi. Hasan'ın ardından ilk iki turda toplamış olduğu puanlarla geceyi ikinci olarak kapatan Tahsin 2021 yılında MasterChef'e katılmıştı.
Esra ise MasterChef'e 2020 yılında katılarak yarışmayı 8. olarak tamamlamıştı. Esra Allstar kadrosuna da 8. isim olarak katıldı. Tahsin ise kadroya katılan 13. isim oldu.
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MasterChef Allstar'ın heyecanla beklenen final bölümü 7 Ocak Pazar günü TV8'de canlı olarak yayımlanacak. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- 2024'te fiyatlar düşecek mi? Uzmanı açıkladı