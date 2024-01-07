Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:48

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:48

MasterChef Türkiye'nin Allstar sezonun finali geldi. 2019 yılı ile 2022 yılında yarışmaya katılan yarışmacılar arasında yapılan ön elemelerin ardından kadroya 31 kişi katıldı. Yedek yarışmacıların dahil olmasından önce 20 kişilik ana kadro temmuz ayında netleşmişti. Yaklaşık 8 ay süren Allstar macerası yayımlanacak final bölümü ile sonlanacak. Peki, MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALLSTAR'DA KİMLER VARDI?

Güzide Mertcan - 2019

Suna Aydın - 2019

Eda Karabulut - 2019

Batuhan Bayır - 2019

Rıfat Yurttaş - 2019

Sefa Okyay Kılıç - 2020

Tanya Kilitkayalı - 2020

Esra Tokelli - 2020

Eray Aksungur - 2020

Berker Başmanav - 2020

Sergen Özen - 2021

Burcu Önal - 2021

Tahsin Küçük - 2021

Dilara Başaran - 2021

Mert Yılmaz - 2021

Çağatay Akgül - 2022

Büşra Zambak - 2022

Ayaz Geçer - 2022

Gamze Tosun - 2022

Tolga Şener - 2022

Barış Demir - 2022

Azize Polat - 2021

Alican Sabunsoy - 2019

Barbaros Yoloğlu - 2020

Hasan Biltekin - 2021

Kıvanç Karadeniz - 2022

Kerem Giritlioğlu - 2018

Uğur Kardaş - 2018

Cemre Uyanık - 2019

Eren Kaşıkçı - 2021

Metin Yavuz - 2022

MASTERCHEF ALLSTAR FİNALİNE KİMLER KALDI?

Masterchef Allstar'da yarı finale kalan isimler Hasan, Tahsin ve Esra olmuştu. Hasan'ın son turda yaptığı hata gecenin birincisi olarak ilerlemiş olmasına rağmen elenmesine sebebiyet verdi. Hasan'ın ardından ilk iki turda toplamış olduğu puanlarla geceyi ikinci olarak kapatan Tahsin 2021 yılında MasterChef'e katılmıştı.

Esra ise MasterChef'e 2020 yılında katılarak yarışmayı 8. olarak tamamlamıştı. Esra Allstar kadrosuna da 8. isim olarak katıldı. Tahsin ise kadroya katılan 13. isim oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MasterChef Allstar'ın heyecanla beklenen final bölümü 7 Ocak Pazar günü TV8'de canlı olarak yayımlanacak. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.