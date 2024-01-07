MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı?

MasterChef Allstar'da uzun süren bir sezonun sonuna yaklaşıldı. Şampiyonların, kendi sezonunda derce elde etmiş olanların veya en başarılı performansları sergileyen yarışmacıların yer aldığı MasterChef'te bugün final günü... Peki, MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:48
MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı?
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MasterChef Türkiye'nin Allstar sezonun finali geldi. 2019 yılı ile 2022 yılında yarışmaya katılan yarışmacılar arasında yapılan ön elemelerin ardından kadroya 31 kişi katıldı. Yedek yarışmacıların dahil olmasından önce 20 kişilik ana kadro temmuz ayında netleşmişti. Yaklaşık 8 ay süren Allstar macerası yayımlanacak final bölümü ile sonlanacak. Peki, MasterChef Allstar finali ne zaman, saat kaçta, canlı olarak mı yayımlanacak? Allstar finaline kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALLSTAR'DA KİMLER VARDI?

Güzide Mertcan - 2019 

Suna Aydın - 2019 

Eda Karabulut - 2019 

Batuhan Bayır - 2019 

Rıfat Yurttaş - 2019 

Sefa Okyay Kılıç - 2020 

Tanya Kilitkayalı - 2020 

Esra Tokelli - 2020

Eray Aksungur - 2020 

Berker Başmanav - 2020 

Sergen Özen - 2021 

Burcu Önal - 2021 

Tahsin Küçük - 2021

Dilara Başaran - 2021 

Mert Yılmaz - 2021 

Çağatay Akgül - 2022 

Büşra Zambak - 2022 

Ayaz Geçer - 2022 

Gamze Tosun - 2022 

Tolga Şener - 2022 

Barış Demir - 2022 

Azize Polat - 2021 

Alican Sabunsoy - 2019 

Barbaros Yoloğlu - 2020 

Hasan Biltekin - 2021 

Kıvanç Karadeniz - 2022 

Kerem Giritlioğlu - 2018 

Uğur Kardaş - 2018 

Cemre Uyanık - 2019 

Eren Kaşıkçı - 2021 

Metin Yavuz - 2022 

MASTERCHEF ALLSTAR FİNALİNE KİMLER KALDI?

Masterchef Allstar'da yarı finale kalan isimler Hasan, Tahsin ve Esra olmuştu. Hasan'ın son turda yaptığı hata gecenin birincisi olarak ilerlemiş olmasına rağmen elenmesine sebebiyet verdi. Hasan'ın ardından ilk iki turda toplamış olduğu puanlarla geceyi ikinci olarak kapatan Tahsin 2021 yılında MasterChef'e katılmıştı. 

Esra ise MasterChef'e 2020 yılında katılarak yarışmayı 8. olarak tamamlamıştı. Esra Allstar kadrosuna da 8. isim olarak katıldı. Tahsin ise kadroya katılan 13. isim oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MasterChef Allstar'ın heyecanla beklenen final bölümü 7 Ocak Pazar günü TV8'de canlı olarak yayımlanacak. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.


Masterchef Türkiye MasterChef final bölümü

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