Tanyeli'den haber var! Oğlu ve eşinden açıklama geldi

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında eşi İlker Sünnili ve oğlu Taylan Sadıkoğlu, bilgilendirmede bulundu.

Tanyeli'den haber var! Oğlu ve eşinden açıklama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:40

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tedavi sürecinde zor günler geçiren Tanyeli, doktorlar tarafından entübe edildi.

"ANNEMİZİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sadıkoğlu, “Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin” dedi.

Benzer bir açıklama yapan Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili de, “Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

 

Tanyeli’nin sağlık durumu yakından takip edilirken, sevenleri ünlü sanatçı için dua etmeye devam ediyor.


Etiketler: #Tanyeli

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