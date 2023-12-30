Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Leman Sam, konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiği bildirildi. Sam’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 18:37
Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
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Ünlü sanatçı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi

Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.


Leman Sam koronavirüs

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