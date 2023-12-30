Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
Sanatçı Leman Sam, konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiği bildirildi. Sam’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Ünlü sanatçı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi
Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.
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