Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:11

Güncelleme: 03.09.2024 - 14:11

Bir süredir Paris'te kanser tedavisi gören Türk resminin duayenlerinden Mehmet Güleryüz 86 yaşında hayatını kaybetti.

Resim sanatına yaptığı katkılarla tanınan sanatçı, özellikle figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileri ile biliniyordu.

Mehmet Güleryüz'ün sanatı, toplumsal eleştirileri ve bireysel özgürlük teması üzerine yoğunlaşıyordu. Eserlerinde sıklıkla insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilerine derin duygusal deneyimler sundu.

Güleryüz, sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergiye imza attı ve eserleri uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.