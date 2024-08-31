30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İşte ünlü şarkıcıların konserlerinden görüntüler...

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2024 Cumartesi, 12:54
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Bursa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Sandal sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Hasköy Sahil’de düzenlenen konserde Beyoğlululara unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alan ünlü sanatçı Fatma Turgut, Şişlililere unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.

30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı

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