30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı! Birbirinden ünlü sanatçılardan sahnedeydi...
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İşte ünlü şarkıcıların konserlerinden görüntüler...
Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı.
Bursa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Sandal sahne aldı.
Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso konser verdi.
Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Hasköy Sahil’de düzenlenen konserde Beyoğlululara unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.
Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alan ünlü sanatçı Fatma Turgut, Şişlililere unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.
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