Sanatçı Sezai Aydın'ın gerçek ölüm nedeni belli oldu
Bu zamana kadar sayısız film, dizi ve tiyatroda rol alan başarılı oyuncu Sezai Aydın, dün hayatını kaybetti. Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu. Babasının, basına yansıdığı gibi koronavirüs nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aydın'ın gerçek ölüm sebebini açıkladı.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
"John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş"gibi karakteri seslendiren, birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı isim Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
ÖLÜM SEBEBİ 'KORONAVİRÜS' DEĞİL
Geçtiğimiz kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı kanser nedeniyle kaybeden usta sanatçının da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Babasının basına yansıdığı gibi koronavirüs nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın ise "20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" dedi.
Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını belirten oğlu Arda Aydın, şu açıklamayı yaptı:
"Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."
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